В Озинском районе Саратовской области сельчанин отдал мошенникам более 76 тыс. рублей.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой стал 36-летний житель поселка Сланцевый Рудник.Ранее он на сайте подал заявку на кредит в 600 тыс. рублей. После этого ему по телефону сообщили, что займ одобрен, но нужно оплатить инкассаторские и курьерские услуги. Мужчина перевел мошенникам 76 555 рублей, но кредитных денег не получил.После этого он обратился в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.- Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону — «102»), — призывают сотрудники ГУ МВД.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.