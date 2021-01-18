В Саратовской области сегодня ночью, 18 января, случился пожар в селе Норки Краснокутского района.- Сигнал о возгорании в нежилом доме поступил в 03:41. Площадь пожара составила 34 кв. м. На тушение выезжал один расчет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Также в 22:30 17 января случился пожар в частном доме села Ивановка Базарно-Карабулакского района. Горели вещи на кухне на площади 3 кв. м.Предполагается, что он случился из-за несоблюдения правил технической эксплуатации электрического оборудования.Ликвидировать возгорание выезжали два пожарных расчета.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.