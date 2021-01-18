В десятках районов Саратовской области отменили школьные занятия из-за морозов.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, лишь в 13 районах школы продолжают работать как обычно.В десяти районах не учатся с 1 по 11 классы. Это Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Воскресенский, Ивантеевский, Калининский, Петровский, Пугачевский, Ртищевский, Турковский районы.Еще в 19 районах занятия отменены для учеников 1–6 классов. В Аркадакском, Балаковском, Балашовском, Екатериновском, Ершовском, Краснопартизанском, Лысогорском, Новобурасском, Озинском, Перелюбском, Романовском, Самойловском, Саратовском, Советском, Татищевском, Хвалынском, Энгельсском, поселке Михайловский и в Саратове.Штатно работают школы Алгайского, Вольского, Дергачевского, Духовницкого, Красноармейского, Краснокутского, Марксовского, Новоузенского, Питерского, Ровенского, Федоровского, Шиханов и поселка Светлый.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.