Из-за коронавируса посещение театров в Саратовской области на протяжении нескольких месяцев было запрещено и только недавно эти ограничения были сняты.Вчера, 17 января, актеры представили первый спектакль на новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета. Это опера-мюзикл в двух действиях «Волшебник Изумрудного города» на музыку Лебедева.- Мы рады спустя девять месяцев приветствовать в наших новых стенах родного зрителя! Надеемся, таких встреч будет еще много! — отмечается в Instagram-аккаунте учреждения культуры.Отметим, что театр работает с соблюдением всех мер по защите от коронавируса.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.