В Саратове умер трехмесячный ребенок.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в доме на проспекте Кирова.Около четырех часов утра сегодня, 18 января, бригада медиков выехала по вызову, но было уже поздно. Врачи констатировали смерть трехмесячной девочки.Эксперт не обнаружил на теле младенца следов насильственной смерти.Была начата доследственная проверка, будет установлена точная причина гибели. Кроме того, проверяется семья девочки.По итогам будет принято процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.