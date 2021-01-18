В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла кражу денег со счета.- Вечером 12 января с заявлением обратился 41-летний мужчина. Он 3 января потерял свой телефон Xiaomi Redmi Note 7, а спустя восемь дней восстановил мобильное приложение банка и обнаружил, что с его счета списали 8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. Полиция возбудила дело и задержала 25-летнего не судимого водителя-экспедитора. Деньги он успел потратить.Мужчине выписали подписку о невыезде.В главке гражданам напоминают, что при утере карты или телефона, где есть мобильное приложение банка, нужно позвонить в организацию для блокировки счета.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.