В Саратове за 2020 год случилось 54 ДТП с участием детей.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, в авариях пострадал 61 ребенок.При этом в ведомстве отметили, что примерно половина водителей игнорируют использование детских кресел и удерживающих устройств.С 18 по 22 января в Саратове пройдет профилактическое мероприятие «Сохрани жизнь маленькому пассажиру!».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.