В отдел полиции обратился 31-летний житель поселка Андрейково и сообщил, что на него напали.Об этом «КП-Саратов» рассказали в ГУ МВД по Смоленской области.Следователи прибыли на место происшествия, полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что он пил в кафе, а потом поссорился с посетителем. Тот вонзил в его грудь складной нож, после чего скрылся.По камерам правоохранители вычислили, на машине с какими номерами скрылся нападавший. Его остановила полиция в Московской области, 40-летний мужчина сидел в салоне транспорта.Он пояснил, что выпил и из-за этого решился на такой поступок.На злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.