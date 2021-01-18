В Саратовской области за сутки выявили еще 250 случаев коронавируса.На 18 января зарегистрировано 39 951 зараженный в регионе. Выздоровевших — 34 331, за сутки вылечились 212 человек.Больше всего новых случаев в Саратове — 116, Энгельсском районе — 35 и Балаковском — 17.Из 250 заболевших за сутки пневмония выявлена у 147 человек, с признаками ОРВИ коронавирус протекает у 86, остальные переносят COVID-19 бессимптомно.Среди зараженных двое детей до 14 лет и 101 — старше 60.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.