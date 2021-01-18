Саратовцам предлагают выбрать лучший каток города.Опрос на своей странице в Instagram проводит депутат Государственной думы России Николай Панков.- Какой каток вам нравится больше всего и по каким причинам? А что нужно дополнить или изменить? Интересно ваше мнение, — написал Панков.Для участия нужно оставить комментарий под соответствующим постом. Итоги будут подведены в воскресенье, 24 января.- Кто напишет лучший комментарий — получит приз. Это может быть отзыв, пожелание, предложение об улучшении качества или просто рассказ о том, как весело вы провели время на катке в Саратове. Приз вручу лично, — обещает депутат.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.