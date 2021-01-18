В Саратовской области специалисты Россельхознадзора выявили факты поставки просроченной продукции в школы.- Уполномоченное лицо ИП Курушина из Балаково выдал ветеринарный документ на сливочное масло жирностью 72,5%, которое просрочилось 18 октября. Продукты направили в школы №№9 и 18 Энгельса, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Россельхознадзора.Своими действиями уполномоченное лицо ИП нарушило закон. На него возбудили административное дело. Хозяйствующему субъекту направили письмо о необходимости изъять масло из оборота.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.