Сегодня, 18 января, спикер Саратовской областной думы Александр Романов отмечает 68-летие.Именинник родился в городе Измаил Одесской области в 1953 году. В 1975 — окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени Калинина с присвоением квалификации «Инженер-механик», а в 1991 окончил Поволжский социально-политический институт. Является кандидатом технических наук.По окончании института в 1975 году начал работать преподавателем в Базарно-Карабулакском ССПТУ №5.Также Романов был первым секретарем Базарно-Карабулакского райкома КПСС, директором Базарно-Карабулакской заготовительной конторы, руководил Базарно-Карабулакским кирпичным заводом.С августа по декабрь 1996 он являлся замглавы администрации Базарно-Карабулакского района Саратовской области, а после по август 2005 года трудился директором Базарно-Карабулакского ПТУ № 59.В сентябре 2005 года его назначили главой муниципального образования Базарно-Карабулакского района Саратовской области, а в июне 2012 — главой администрации района, где он проработал до октября 2012 года.С 15 октября 2012 по 10 апреля 2019 года Романов был управляющим Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области.С 11 апреля 2019 года был избран председателем Саратовской областной думы шестого созыва.Александр Романов награжден Почетным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», орденом «Российская нация».В марте 2004 года президент России присвоил Романову звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».Романов женат и имеет двоих детей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.