Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обеспокоен отсутствием поликлиники в микрорайоне «Звезда» в Саратове.Как сообщают сторонники Вячеслава Володина в своей группе в Instagram, сейчас горожане вынуждены добираться в другие микрорайоны, чтобы получить медицинскую помощь.При этом «Звезда» активно заселяется, здесь живет много семей с детьми, которым сложно ездить на общественном транспорте в другие районы. Поэтому горожане обратились за помощью к Вячеславу Володину.- Пора поставить точку и найти решение, — уверен председатель Государственной думы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.