В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о трагедии в селе Бартеневка Ивантеевского района.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая в умышленном причинении травм 31-летняя ранее судимая женщина призналась и рассказала, как все произошло.Предварительно установлено, что около пяти вечера 10 января она вместе с 47-летним сожителем распивала алкоголь дома у знакомых. Мужчина начал ее оскорблять, и та не потерпела такого отношения. Женщина пригрозила ему ножом, которым резала хлеб, но тот отнесся к этому безразлично и снова принялся нецензурно браниться.У дамы слова не разошлись с делом: она подошла и ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а женщина вызвала скорую помощь.Свою вину она признала и раскаялась.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.