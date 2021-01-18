В Ершовском районе Саратовской области найдено тело 47-летнего мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп в поселке Красный Боец обнаружил днем 17 января автомобилист, когда проезжал по улице.Тело лежало на обочине, и водитель кинулся на помощь. Но оказалось, что мужчина уже мертв. Им оказался местный житель.Следователи начали проверку. На теле не найдено признаков насильственной смерти. По итогам будет принято процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.