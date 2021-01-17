Вчера, 16 января, в 13:30 собаки напали на жительницу Саратова на Васильковской улице 4.Наталья Меньшова уточнила, что она не дразнила животных, но они почему-то бросились на нее, а потом убежали. Горожанка поспешила домой, но ее догнали и продолжили кусать.- Люди, которые стояли с лопатами и чистили снег даже не помогли, а стояли и смеялись, говорили что собаки добрые, мы их кормим, они нас и не трогают, — пожаловалась она.Гражданка находится в 9-й городской больнице, ей оказывают помощь.В доказательство своих слов она опубликовала фото прокушенной ноги.Напомним, это не первый случай нападения бродячих животных. От них страдают дети в Ленинском районе, свора также набросилась на ребенка в Заводском районе города.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.