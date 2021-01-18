Сегодня, 18 января, в Саратовской области ожидается переменная облачность.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, днем местами будет небольшой снег, туман с видимостью от 500 до 1000 метров.Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 м/с, местами его порывы достигнут 12 м/с.Столбик термометра опустится до -15-20 градусов, в южной половине местами до -11.Напомним, год назад в этот день было значительно теплее, а снега не ожидалось.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.