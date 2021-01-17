В Балаковском районе завтра, 18 января, ученики школ не сядут за парты из-за морозов.Об этом «КП-Саратов» сообщили в комитете образования администрации района.Задания дети получат, для учеников городских школ все разместят в электронном дневнике «Московская электронная школа», сельских — в сети «Дневник.ру».Родители старшеклассников могут оставить детей дома, об этом нужно сообщить классному руководителю.Напомним, по причине морозов не будут учиться школьники в Саратове и Энгельсском районе.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.