С понедельника в Саратовской области начинается массовая вакцинация против коронавируса.Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем аккаунте в соцсети Instagram.По поручению главы региона Валерия Радаева создано 66 прививочных кабинетов во всех районах области.На 15 января иммунизировались уже 4465 тысячи человек, до конца января в регион поступит еще 35 тыс. доз.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.