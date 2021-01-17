С сегодняшнего вечера до 7:00 18 января водителей призвали не оставлять машины на шести улицах Саратова из-за уборки снега.Как рассказали «КП-Саратов» в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, речь идет об улице Слонова от Астраханской в сторону Университетской, пересечении Рахова и Московской — там работы начнут в 20:00.В 21:00 — на перекрестке Новоузенской и Рахова, Большой Затонской и Малой Горной, перекрестке Менякина и Муленкова, Огородной в районе кольца трамвая №9.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.