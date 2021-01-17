Завтра, 18 января, из-за морозов энгельсским школьникам, вслед за саратовскими, разрешили остаться дома.Об этом сообщил «КП-Саратов» начальник управления информации администрации Энгельсского муниципального района Владимир Моисеенко.Речь идет об учениках первой и второй смены, с первого по шестой класс.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.