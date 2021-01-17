В полицию с заявлением о краже обратился 48-летний житель Заводского района Саратова.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он положил телефон стоимостью в 40 тыс. рублей поверх продуктов в корзине. Его и вытащил злоумышленник.Предполагаемую злоумышленницу задержали, ей оказалась 33-летняя безработная местная жительница, у которой ранее не возникало проблем с законом.Гаджет у нее изъяли и вернули владельцу, на женщину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.