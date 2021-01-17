Сегодня, 17 января, стало известно о трех мужчинах в Саратовской области, которые скончались из-за коронавируса.Об этом «КП-Саратов» сообщили в минздраве региона.Не стало двух человек в возрасте 70 лет, одного 72-летнего. У них была ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, нарушение сердечного ритма.Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 474.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.