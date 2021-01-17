Вчера, 16 января, жители Энгельса написали в соцсетях о воде цвета какао.Речь идет о доме, расположенном в ЖК «Облака».В доказательство своих слов граждане опубликовали фото и отметили, что платить за ресурс приходится от 15 до 30 тыс. рублей.Также недовольство вызвали ржавые ворота, неработающую систему пожарного оповещения и дымоудаления. Анонимный автор публикации уточнил, что такие проблемы существуют именно в «элитном» доме.В комментариях граждане высмеяли «богачей» и отметили, что виноват не дом, а УК. И посоветовали ставить магниты на счетчики.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.