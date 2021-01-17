Жительница Саратова Алина Чемурако рассказала в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» об агрессии собак на улице Лебедева-Кумача.Гражданка отметила, что животные бросаются на людей и кусаются.Они заходят на территорию лицея №56, вырывают пакеты и сменки у детей, поэтому добираться до знаний стало «в 50 раз труднее».Она выразила надежду, что власти подключатся к решению этого вопроса.В комментариях местные жители рассказали о нападениях у 56 школы.Напомним, ранее жительница Заводского района сообщала, что стая собак напала на ее девятилетнего ребенка. Она обратилась к градоначальнику с просьбой об отлове, но получила ответ, что это будет возможно только после получения финансирования.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.