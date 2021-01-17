Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев на совещании по видеоконференции с главой региона Валерием Радаевым рассказал о нехватке средств для решения проблемы с обеспечением жильем многодетных семей.В очереди стоит 63 таковых, из девяти районов области. В этом году на помощь им выделили 68,5 миллиона рублей, средств хватает только на обеспечение 20 семей квартирами. Чтобы помочь остальным, необходимо еще 103 миллиона рублей.В 2020 заключили 23 договора на квартиры, план был перевыполнен.По ожиданиям, на учете к концу 2021 года останутся 43 семьи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.