В Саратовской области на утро 17 января стало известно о еще 252 заразившихся коронавирусом местных жителях. Об этом сообщили в оперштабе.Общее число заболевших с начала пандемии составляет 39701 человек, выздоровели 34119, за сутки 278.Больше всего заражений в Саратове — 112, 32 в Энгельсском районе, 21 в Балаковском.Основная масса эти лица старше 65 лет, таковых 105 человек.Бессимптомно новая инфекция протекает у восьми человек, с признаками ОРВИ у 155, с пневмонией у 89.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.