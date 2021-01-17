Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram об очистке трасс региона от снега.В работах задействовано 1045 единиц спецтхеники, из них 765 на региональных трассах, 280 на федеральных.Он отметил, что за прошедшие сутки поступило 25 обращений о снежных заносах на дорогах, они отработаны.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.