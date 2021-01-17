Водитель УАЗ Патриот на своем внедорожнике специально влетел в груду снега, которую собрали коммунальщики на Московской улице.- Уважаемые автолюбители! МБУ «Дорстрой», как и другие коммунальные службы, работают для того, чтобы сделать город чище и лучше. Давайте проявлять взаимное уважение друг к другу и ценить труд других людей! — прокомментировали инцидент представители учреждения.Видеозапись с места событий опубликована в их аккаунте в соцсети Instagram.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.