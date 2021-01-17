Очередной жертвой мошенников стала 47-летняя жительница села Красная Речка Пугачевского района Саратовской области.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, ей позвонили неизвестные и сообщили, что кто-то пытается оформить на нее займ в 260 тысяч рублей. Чтобы защитить средства, нужно взять кредит в 75 тысяч рублей.Гражданка так и сделала, 70 тысяч рублей отправила в неизвестность. После этого связь со звонившими оборвалась и она поняла, что ее обманули.Причину своего поступка объяснить правоохранителям она не смогла.Проводится проверка, оказалось, что женщине звонили с номеров, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.