В минувшую пятницу, 15 января, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Виктория Вельяоц пожаловалась на стаю собак, которая покусала ее девятилетнего сына во дворе дома на Миллеровской 53.Ребенок находится на стационарном лечении в 3-й Советской больнице, где он проведет ближайшие две недели.Гражданка отметила, что именно то животное, которое укусило первым, было с клипсой. Этот случай не единственный, с 2019 года местные жители регулярно сообщают об агрессивных четвероногих, пишут заявления на отлов.По выписке ребенка она намерена обратиться в прокуратуру и другие инстанции.Горожанка написала мэру Саратова Михаилу Исаеву в соцсети Instagram, что собаки оккупировали долгострой и прилегающую территорию на Миллеровской 47, 51 и 53. Она сама видела, как животные нападали на подростков, одной из их жертв стала 16-летняя девочка. Численность стаи уже перевалила за несколько десятков, но заявки на отлов в «Дорстрой» пока остаются без внимания.На это поступил ответ, что пункт временного содержания животных заполнен, отлавливать их будут в 2020 году после выделения финансирования.Жительница Саратова призвала всех пострадавших от стаи и тех, кому не нравится такое соседство, вместе обращаться по разным инстанциям с этой проблемой.В комментариях горожане рассказали о нападении животных на Крымской улице, 23. Собаки бросаются на людей у 5-й поликлиники, не спокойно ходить и по 6-му Динамовскому проезду. Большинство сошлись во мнении, что эта проблема требует решения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.