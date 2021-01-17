В министерстве образования Саратовской области рассказали и ЧП в лицее №107 и лицее-интернате 64 (предуниверсарий).Напомним, туда поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах.Как сообщили «КП-Саратов» в Минобразе, Ирина Селова, министр образования области, выезжала на место. Она отметила, что все учащиеся и сотрудники учреждений находятся в безопасности. После эвакуации воспитанники Лицея-интерната 64 вернулись в общежитие. Образовательный процесс в учреждениях продолжится с понедельника в штатном режиме.Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.