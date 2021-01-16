В Саратовской области пропал без вести Максим Пиевец.Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 26-летний мужчина пропал 11 января.Поиск ведется на маршруте между поселками Садовый Татищевского района и Мумовка Аткарского.Рост мужчины составляет 184 см, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.Максим Пиевец был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны, черную олимпийку, темную футболку и белые кроссовки.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.