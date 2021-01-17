В Саратовской области днем в воскресенье, 17 января, ожидается облачная с прояснениями погода.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, снег прекратится.При этом заметно похолодает, до -12... -17 градусов.Возможен туман и изморозь. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью о 15-19 метров в секунду при порывах.Год назад в этот день было заметно теплее, до +2 градусов, и валил мокрый снег.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.