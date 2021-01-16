В Саратове 18 января должно состояться судебное слушание по избранию меры пресечения Андрею Пригарову, прокурору Кировского района.Напомним, его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взяток по трем делам. Следователи считают, что речь может идти о десятках миллионов рублей.Ранее Пригарова уже задерживали, но назначенный ему домашний арест вскоре был отменен. Потом задержали снова, и меру пресечения должны были избрать 16 января, но слушание перенесли. Теперь оно должно пройти в понедельник.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.