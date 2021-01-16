В Балакове Саратовской области родились первые в 2021 году двойняшки.Как сообщили «КП-Саратов» в балаковском загсе, два мальчика родились 13 января.Сыновья появились в семье Владимира и Екатерины Ковалевых. Их назвали Максимом и Кириллом.- Поздравляем родителей! Желаем здоровья благополучия мира и добра! — опубликовали сотрудники загса поздравление семье.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.