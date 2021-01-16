В Саратове продолжается расчистка улиц после снегопада.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, сегодня, 16 января, запланирована механизированная очистка на трех улицах.Это Большая Казачья от Горького до Чапаева, Новоузенская от Астраханской до Рахова и Григорьева от Комсомольской до Соборной.Работы начнутся в 20 часов и продлятся до семи утра в воскресенье. Автовладельцев просят не парковаться на указанных участках.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.