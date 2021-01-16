Жителей поселка Солнечный в Саратове зовут на уборку снега.Соответствующий пост появился в группе «Солнечный Саратов» 16 января.- Только мы сами можем внести вклад в расчистку района и показать пример нашим детям, — говорится в сообщении.Всех желающих приглашают прийти с лопатами 17 января в 11 часов. Убрать снег планируют у домов по улицам: Зыбина, 8, 10; Гришаева,8, 10; Мысникова, 7, 8, 10, 10a;Пост вызвал неоднозначную реакцию. Многие негативно восприняли необходимость самим выполнять работу УК, за которую они уже заплатили.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.