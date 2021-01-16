В Саратове директор магазина на улице Большая Горная подала в полицию заявление о краже товара.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, вечером 16 декабря неизвестный похитил бутылку армянского коньяка King Pap 0,75 литра. Сумма ущерба составила 5 235 рублей.Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее судимого 43-летнего слесаря, который живет в Энгельсе.Изъять похищенное не удалось.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.