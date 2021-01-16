Житель Саратова пытается продать своего брата.Соответствующее объявление появилось на сайте «Юла».Автор Илья М. предлагает своего брата за 22 тыс. рублей. Объявление появилось 27 декабря 2020 года.- Мало ест и много спит,хороший сабутыльник и хорошо найдёт тему для разговора — рассказывает о достоинствах «товара» продавец (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).Брат отнесен в категорию «Хобби и развлечения», подкатегорию «Книги и журналы».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.