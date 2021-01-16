В Саратовской области еще шесть человек умерли от коронавируса.Такие данные сообщил федеральный оперативный штаб на 16 января.Пока региональное министерство здравоохранения не сообщает подробности. Они будут опубликованы позже.Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умер уже 471 человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.