В поселке Солнечный-2 в Саратове собака оказалась в плену в салоне автомобиля.Об этом «КП-Саратов» рассказал очевидец Егор Николаев.Он заметил пса, который сидел в машине, «копейке», припаркованной на улице Панченко, 4/5. Судя по снятому видео, животное отчаянно хочет выбраться на волю, но безуспешно. Местные жители утверждают, что пес воет с пяти утра.Пост вызвал большой резонанс, в комментариях многие советуют вскрыть салон или разбить стекло, чтобы спасти животное.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.