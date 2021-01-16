В лицее №107 поселка Юбилейный в Саратове произошло ЧП.Как сообщают очевидцы, детей и работников эвакуировали на улицу. Было сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.Аналогичное ЧП случилось в лицее-интернате №64 на Разина — это предуниверсарий. Учеников и учителей также отправили на улицу.На месте работают сотрудники правоохранительных органов: полиция, Росгвардия, группа разминирования. Ведется проверка. Известно, что звонки о заложенных бомбах были анонимнымиОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.