В Саратовской области за сутки коронавирус был выявлен у 254 жителей Саратовской области.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, 202 человека выздоровели.С начала пандемии число зараженных составило 39 449 человек, выздоровевших — 33 841 человек.Среди новых зараженных: 14 несовершеннолетних и 101 человек старше 60 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.