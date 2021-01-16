Коммунальные службы Саратова вновь чистят город после обильного снегопада.В связи с этим городская ГИБДД обращается к автомобилистам с просьбой не мешать технике работать. Следует максимально отказаться от использования личных машин, пересев на общественный транспорт, а парковаться нужно так, чтобы не создавать помех коммунальщикам.При этом самостоятельная уборка снега также регламентируется: частные организации и жители не имеют право выбрасывать снег на проезжую часть, тем самым создавая сугробы и сводя на нет работу уборочных машин. Это влечет за собой ответственность по статье 12.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, либо технических средств организации дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».Нарушителям грозит штраф: 5-10 тыс. рублей для граждан, 25 тыс. рублей для должностных лиц, 300 тыс. рублей для юридических лиц.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.