В Ртищеве Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал 41-летний мужчина.Его труп с колото-резаными ранами груди и живота, повреждениями внутренних органов был найден 14 января в частном доме на улице Ленинградская.По подозрению в убийстве задержан 42-летний житель Ртищева. Решается вопрос об аресте.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.