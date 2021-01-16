Утром 14 января в частном доме села Сплавнуха Красноармейского района Саратовской области был найден труп 66-летнего мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле погибшего судмедэксперт обнаружил многочисленные ранения и ссадины. В основном они были на голове.Причиной смерти стала тупая травма головы, отек мозга, переломы ребер.Было возбуждено уголовное дело. Под подозрение попал 42-летний односельчанин, решается вопрос о мере пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.