Вечером на улице Танкистов в Саратове была сбита девочка.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась в 21:25 напротив дома №62.По предварительной версии, 33-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia нарушил правила проезда пешеходных переходов. 15-летняя пострадавшая была госпитализирована.Напомним, в Балашовском районе сегодня вечером автомобиль сбил подростка и молодого человека.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.