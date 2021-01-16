В Саратовской области днем 16 января осадки ослабеют, но не прекратятся.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, утром снег будет идти сильно, но днем утихнет до небольшого.Сохранится метель при юго-западном ветре, который будет дуть со скоростью до 16-21 м/с в порывах.На дорогах снежные заносы и гололедица, а также туман.Столбик термометра покажет -3... -8 градусов, а на севере области и в Правобережье — до -13 градусов.ГИБДД постоянно напоминает автомобилистам и пешеходам, что в такую погоду на дорогах нужно быть особенно внимательными, не совершать опасных маневров, проявлять повышенную осторожность, а лучше всего — отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.