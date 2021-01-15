В Саратовской области в ближайшее время выпадет снег. В связи с этим Госавтоинспекция региона просит водителей быть максимально внимательными на дорогах.- Не стоит выезжать на автодороги вне населенных пунктов без острой необходимости. Водителей без опыта вождения в плохую погоду просят пересесть на общественный транспорт, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.Кроме того, шоферы не должны оставлять свои машины где попало, это мешает работе коммунальной техники.Пешеходам тоже стоит быть осторожным в такую погоду. На одежде их должны быть световозвращающие элементы. Переходить дорогу нужно только убедившись в безопасности и в установленных для этого местах.Вчера, 14 января, из-за снегопада в Саратове случилось 90 аварий, никто не пострадал. В Татищевском районе ДТП унесло жизни двух человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.